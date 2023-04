Moglie invalida e non può lavorare: lui la picchia e la umilia continuamente

di Redazione web

La moglie è invalida, per una grave disabilità non è più in grado di lavorare. Il marito, anziché starle vicino, ed aiutarla inizia a maltrattarla, anche a minacciare di ucciderla. Questo è avvenuto in provincia di Reggio Emilia, per un lungo periodo di tempo, sei anni, tra il 2011 e il 2017, con una sequela di offese verbali e umilianti, aggravate da minacce pesanti ed aggressioni, scrive Today.

Violenza continua

L'episodio più grave, però, risale al novembre del 2016 quando al culmine dell'ennesima lite verbale, la donna ha detto al marito di volersi separare; parole che avrebbero mandato l'uomo su tutte le furie, che ha iniziato ad inveire contro di lei, al punto che solo l'intervento dei carabinieri è riuscito a placarlo.

Marito in carcere

Tornata la calma, i militari hanno lasciato l'appartamento, ma l'uomo ha ricominciato le aggressioni, colpendo sua moglie con calci e pugni al volto, sulla schiena, sulle gambe. Una violenza a cui la donna, invalida, non riusciva ad opporsi, che il giorno dopo si è fatta medicare al pronto soccorso, denunciando il marito. L'uomo di 39 anni, riconosciuto colpevole dal tribunale di Mantova, è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione.

