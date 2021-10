Fondi, bimba di 8 anni violentata dal bagnino dell'hotel: arrestato 32enne

A 8 anni è finita nelle mani del bagnino 32enne dell'hotel dov'era scesa con la famiglia per trascorrere le vacenze estive. Una violenza su cui ha indagato la polizia di Fondi, in provincia di Latina, prima di arrestare un 32enne, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina.

Si contesta il reato di violenza sessuale continuata e aggravata dall'età della vittima, una bambina di 8 anni. La violenza si sarebbe consumata nel periodo compreso tra il 16 e il 22 giugno scorso presso una struttura turistica di Fondi ai danni della bimba che soggiornava lì insieme con la famiglia, dove il presunto colpevole svolgeva l'attività di bagnino presso la piscina dell'hotel.

Le indagini sono partite dalla denuncia sporta dalla madre della vittima e si sono protratte per il tempo necessario all'acquisizione di prove e riscontri al preciso racconto della bimba, anche attraverso immagini conservate sullo smartphone sequestrato all'indagato, l'ascolto di testimoni, sopralluoghi della Polizia scientifica e l'acquisizione delle immagini registrate dalle videocamere del sistema di videosorveglianza della struttura alberghiera al cui interno si sarebbe consumata la violenza. In particolare l'uomo, dopo aver conquistato la fiducia della sua vittima attraverso l'elargizione di piccoli doni, sarebbe poi riuscito ad attirarla in un magazzino.

A fronte delle evidenze emerse nel corso delle indagini, dunque, la Procura di Latina ha emesso il provvedimento restrittivo eseguito oggi, col quale l'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 21:47

