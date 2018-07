Napoli choc: «Io, stuprata due volte anche dal soccorritore». Il dramma di una turista

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una giornata choc per unadi passaggio a Napoli. La ragazza ha raccontato di essere stata violentata nella stessa sera prima da due giovani, poi da un terzo che diceva di volerla soccorrere. Loro, i tre studenti dell'area a sud di Napoli finiti sotto inchiesta, giurano invece di essere innocenti.Dopo la vicenda della donna inglese stuprata dal branco in un hotel dimentre era in vacanza con la figlia, la Procura partenopea si trova di fronte a una nuova delicata indagine su un possibile abuso ai danni di una turista. Il fascicolo è assegnato al pm Raffaello Falcone che ha chiesto ed ottenuto un incidente probatorio per blindare le dichiarazioni della parte offesa. L'udienza si è tenuta ieri mattina.La giovane, 18 anni, è stata accompagnata dal padre e da un diplomatico, e ha ricostruito quanto le sarebbe accaduto in una notte dello scorso marzo all'esterno di un locale che si trova a ridosso del Corso Umberto I, nel centro di Napoli. Laha riferito di essere stata violentata in due distinte occasioni, prima da due ragazzi a bordo della macchina di uno di loro; successivamente sarebbe stata violentata da un terzo ragazzo che si era offerto di accompagnarla alla sua residenza e la lasciò in piazza Vittoria davanti alla caserma militare. In base a questa ricostruzione dei fatti, la procura della Repubblica di Napoli ha contestato ai due amici il reato di stupro di gruppo, mentre al terzo ragazzo è stato contestato il reato di violenza sessuale.Dal canto loro iprofessano la propria innocenza e parlano invece di rapporti consensuali con l'inglese. Una tesi che questa mattina gli avvocati hanno provato a far emergere incalzando la ragazza con domande mirate. Agli atti dell'inchiesta, secondo indiscrezioni, ci sarebbero anche alcune intercettazioni: nel telefono di uno degli indagati, quello che avrebbe successivamente accompagnato la ragazza, sarebbero state rinvenute conversazioni con alcuni amici (estranei ai fatti) nelle quali il ragazzo raccontava la «conquista» fatta, e apostrofava in modo pesante la turista. Sull'interrogatorio, data la delicatezza della vicenda, vige però il più stretto riserbo. La ragazza è assistita dall'avvocato Lucilla Longone, che rappresenta anche la turista inglese vittima dello stupro di gruppo nell'hotel di Meta di Sorrento. I tre indagati attualmente sono a piede libero e sono tutti di buona famiglia.