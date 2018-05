Condannato per stupro a tedesca: cuoco napoletano preso dopo 16 anni

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Su di lui pendeva unaa 15 anni di carcere da espiare in Germania poichè riconosciuto in via definitiva colpevole die lesioni personali aggravate, reati commessi l'11 maggio 2002 a Monaco di Baviera nei confronti di una cittadinaPer questo un 57enne di Arzano, cuoco di professione, residente a Colle di Val d'Elsa, celibe, che non aveva scontato nemmeno un giorno di carcere, è stato identificato e arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri di Colle Val d'Elsa su richiesta del servizio Sirene del Ministero dell'Interno.L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Siena in attesa del completarsi della procedura di estradizione in Germania.