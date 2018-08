Stuprata a 15 anni in spiaggia, il violentatore filmato dalle telecamere: «E' uno spacciatore africano»

Violentata a 15 anni in spiaggia da uno straniero dopo la notte con le amiche

JESOLO - Lei voleva tutt'altro. La conclusione è la più banale tra quelle possibili, su questo non c'è dubbio, eppure la differenza sta tutta lì. La differenza che passa tra il desiderio di un bacio e qualche tenerezza sulla spiaggia dinell'Alto Adriatico, in una romantica attesa dell'alba, e uno stupro brutale, violento, subito nel terrore di non sapere fino a che punto avrebbe potuto spingersi la furia di quell'uomo, trasformatosi da principe a orco in meno di un minuto.Lei,in vacanza, lui, straniero dal fare seducente e misterioso. La caccia all'uomo, che ha violentato la ragazzina in spiaggia dopo unain un locale della movida jesolana in Veneto, è aperta e gli investigatori hanno già ben chiaro il profilo dello stupratore: si tratterebbe di uno spacciatore africano, operativo tra le piazze di Mestre e Jesolo, noto alle forze dell'ordine.