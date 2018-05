Dopo lo stupro, video e foto di quella notte erano diventati per loro oggetto di commenti in un'apposita chat di gruppo denominata «cattive abitudini». Tra le prove recuperate dagli agenti, anche le foto dei due barman scattate proprio col telefonino della donna. E sul profilo Facebook di uno degli arrestati (foto sopra), qualcuno passa agli insulti:

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il suo è stato un incubo terribile , terminato - ma solo in parte - ieri, quando cinque persone sono state arrestate per ciò che accadde quella notte. Laa ottobre del 2016 ha raccontato, scrive il Corriere del Mezzogiorno, ciò che ricorda dell’orrore che ha subìto, da quei giovani che l’hanno drogata e violentata. «Mi sembrava di vedere da fuori ciò che succedeva, come se mi fossi staccata dal mio corpo», le sue parole.Quando la donna, 50 anni,dovuto alle droghe e allo choc legato alle violenze, tornata in Inghilterra ha deciso di denunciare tutto alla polizia del Kent, su consiglio del consolato britannico a Roma, da cui si era recata prima di lasciare l’Italia. Il suo racconto è terribile: «Nella stanza in cui fui portata, tutti molto giovani», ha detto, descrivendo il tatuaggio di uno dei suoi stupratori, una corona.Da quello e da altri piccoli indizi, le autorità italiane hanno identificato per adesso sei presunti partecipanti allo stupro di gruppo: cinque sono in carcere, il sesto è indagato a piede libero. Si tratta di, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo. Inchiodati dal loro Dna sul corpo della donna, che in urine e capelli aveva tracce di Z-drugs e Benzodiazepine, le droghe dello stupro.«Grande maschio etero, in più di 10 una povera 50enne drogata e stordita... Schifo, rigetto e disgusto!». «Che schifo di uomo, in galera tutta la vita», scrive un'altra persona.