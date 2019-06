Ragazza di 21 anni stuprata dal branco dopo la notte in discoteca

La giovane ha raccontato anche ai carabinieri, che sulla vicenda mantengono il più stretto riserbo, di aver trascorso la serata tra sabato e domenica scorsi nella discoteca Mascara di Mantova in compagnia di un conoscente. Nel locale ha poi conosciuto un giovane dal quale ha poi accettato un. A pochi chilometri di distanza dal locale sarebbe avvenuta ladei quali la ragazza non ha saputo indicare il numero e nemmeno quando e dove siano entrati in azione. Al termine la ragazza sarebbe stata abbandonata in strada a, nel Veronese, a pochi chilometri dalla discoteca.«Siamo a disposizione degli investigatori - ha detto Carmen Venerandi, titolare della discoteca - nel nostro locale sono attive venti telecamere che coprono sia l'interno che il parcheggio. Una cosa è certa, dentro la discoteca e nelle vicinanze nulla è successo». Il fascicolo per violenza sessuale è stato aperto dalla procura di Mantova, che presto sentirà la ragazza. Per ora sull'episodio stanno indagando sia i carabinieri del comando provinciale di Mantova che i colleghi di Verona. Fondamentale sarà innanzitutto stabilire dove lo stupro è avvenuto, se in territorio mantovano o nel veronese.