Stuprò una lavoratrice, reintegrato dopo la condanna: si dimette il presidente del Cotrab

Dopo le polemiche, arrivano le dimissioni. Giulio Ferrara, presidente del Cotrab (Consorzio trasporti aziende Basilicata) e direttore di esercizio della Sita-Sud Trasporti della stessa regione, ha comunicato all'ANSA di essersi dimesso da entrambi gli incarichi. Una decisione scaturita in seguito alle polemiche sollevate per il suo reintegro in servizio dopo la sua condanna con sentenza definitiva per violenza sessuale ai danni di una lavoratrice.



Le dimissioni di Ferrara sono state confermate all'ANSA anche dall'assessore ai trasporti della Regione Basilicata, Donatella Merra, che ha spiegato di aver ricevuto «informalmente» stamani la lettera che Ferrara ha scritto al collegio sindacale del Cotrab, ai consiglieri di amministrazione e ai rappresentanti legali delle imprese aderenti al consorzio stesso. Le dimissioni sono valide da oggi: «Tale decisione - ha scritto Ferrara - scaturisce dalla violenta campagna di stampa del seguito del recente rinnovo della carica. Per la serenità del lavoro da affrontare in questo delicato momento da parte del consorzio - ha aggiunto Ferrara - ritengo la mia decisione la più consona agli interessi del consorzio stesso e delle imprese tutte aderenti».



Sulla rielezione di Ferrara a presidente del Cotrab - che ha fra i suoi dipendenti la donna vittima della violenza sessuale per la quale il presidente è stato condannato - erano intervenuti anche la Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, oltre a rappresentanti politici e di varie organizzazioni (sono state raccolte anche alcune decine di migliaia di firme per chiederne le dimissioni). Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA