Accusa di stupro il compagno della madre, ritratta dopo 4 anni: «Troppo severo, mi sono inventata tutto per punirlo»

TREVISO - Una giovane donna, all'epoca dei fatti minorenne, ha oggi ritrattato le accuse di violenza sessuale a causa delle quali il compagno della madre, un 50enne trevigiano, si trova imputato in un processo a Treviso. La ragazza avrebbe riferito quattro anni fa i dettagli degli atti compiuti dall'uomo ai carabinieri, salvo sostenere oggi di aver inventato quel racconto per punirlo per i suoi comportamenti troppo autoritari. Una versione, quest'ultima, che la psicologa incaricata di seguire la ragazza sostiene di non aver mai ascoltato e che contrasta con altri elementi raccolti in istruttoria. Il processo riprenderà fra un paio di mesi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 18:43

