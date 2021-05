Violenta donna in ascensore, ripreso dalle telecamere: 25enne arrestato

Stamattina gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nei confronti di un 25enne napoletano, gravemente indiziato di tentata violenza sessuale commessa in danno di una donna. Le indagini, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza di un distributore carburanti, hanno consentito di accertare che lo scorso 28 febbraio l’uomo aveva seguito una donna all’interno di un ascensore di un palazzo in via Foria dove ha compiuto atti di natura sessuale contro la volontà della vittima.





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 21:55

