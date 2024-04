Stupro di gruppo a Palermo, la vittima sequestrata e minacciata dagli aguzzini: «Ritira la denuncia o ti ammazziamo»

di Redazione Web

La vittima dello stupro di gruppo di Palermo sequestrata e minacciata di morte dai suoi aguzzini. «Mi gridavano: ti ammazziamo, mentre mi picchiavano, dopo avermi trascinata a forza a casa loro», ha denunciato la 20enne. Come riporta Repubblica, la giovane sarebbe stata rapita insieme al fidanzato la sera di Pasquetta. «Ci hanno puntato un coltello e ci hanno divisi – ha detto il ragazzo – Mi hanno immobilizzato e ho visto che portavano via Asia con la forza. Volevo chiamare subito aiuto ma me l'hanno impedito».

Articolo in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA