Baby sitter stuprata, 11 chiamate al 112 in un'ora e il vocale all'amico: «Aiutami». Ma lui la ignora

Ultimo aggiornamento: 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ha tentato di salvarsi in tutti modiin quella sera del 15 marzo. Quando la violenza doveva ancora concretizzarsi ha inviato dei, ha chiesto aiuto, ma lui ha risposto dicendo:, ignorando ciò che stava per accadere e aggiungendo. Poi le undici chiamate ai Carabinieri in meno di un'ora senza riuscire però a parlare con un operatore, fermata dai tre ragazzi, tutti e tre sottoposti a fermo: Roberto Mirabella e Agatino Spampinato, entrambi di 19 anni, e Salvatore Castrogiovanni, di 20. La ragazza è stata violentata e filmata. Il video dell'abuso con la vittima «che si lamenta mentre loro ridono e sghignazzano» è agli atti dell'inchiesta.Diversi i messaggi vocali inviati all'amico. Il primo, riporta Repubblica, alle 23,12. La giovane implora aiuto:, in un italiano imperfetto ma facilmente comprensibile. Due minuti dopo spunta anche la voce di uno degli stupratori., dice in siciliano in sottofondo. Passano altri tre minuti e arriva una nuova richiesta di aiuto: «. Ma l'amico continua a non capire. Poco dopo la mezzanotte la baby sitter americano riesce a inviare la posizione esatta. Si trova sul lungomare di Catania. A mezzanotte e dodici minuti lo stupro si sente in diretta in un altro messaggio:, esclamano i ragazzi., urla lei., la risposta., ma loro non si fermano e dall'amico ancora nessuna reazione.Poi l'ultimo sms, quando l'incubo della violenza è finito e ormai è tardi:. La 19enne ha raccontato tutto ai Carabinieri: «Sono riuscita a mandargli cinque messaggi vocali mentre mi violentavano, l'ho chiamato due volte. Ma continuava a dire che non capiva».il video dello stupro, ripreso con un telefonino da uno degli aguzzini, è stato acquisito dai magistrati del pool contro le violenze di genere della Procura di Catania. Per il Gip di Catania Simonetta Ragazzi i tre al momento della violenza sessuale erano. Secondo il racconto della vittima, i giovani avrebbero fumato della marijuana che avrebbero offerto anche a lei, che ha rifiutato. Poi, nella sua ricostruzione, la brutale e bestiale aggressione: chiusa in auto abusata dai tre. «Mentre mi violentavano - ha raccontato la 19enne ai carabinieri ai cui si è rivolta su consiglio della famiglia che la ospita e della madre e della sorella sentite al telefono - io piangevo e ho chiesto loro di fermarsi in italiano, quindi erano in grado di capirmi.».Dei tre fermati da carabinieri solo Castrogiovanni si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. Gli altri, davanti al Gip,sì. «Affermazioni a discolpa» che per il Gip, però sono «ampiamente smentite». Così come, aggiunge, appare «risibile e inverosimile» il non avere colto «le richieste di aiuto della ragazza». Contro di loro, oltre al video, la testimonianza di un barista con il quale i due si vantano e quella di un'altra barista che racconta di avere visto la ragazza 'scortata' in bagno da uno di loro, come ha ricostruito dalla vittima dopo l'aggressione.