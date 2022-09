Stuprata per anni dal fratello maggiore: 18enne va via di casa e lo denuncia. «Mamma e papà non mi credono»

Violentata dal fratello più grande, quando lei aveva appena 8 anni. Una storia di violenza, su cui la famiglia della vittima, avrebbe taciuto. Solo dopo aver compiuto 18 anni, la ragazza, residente in provincia di Ancona, si è rivolta alle forze dell'ordine per denunciare l'orco, che secondo il suo racconto sarebbe stato suo fratello, che per 5 anni avrebbe abusato di lei. I genitori, con cui la vittima, avrebbe provato a confidarsi, non sarebbero intervenuti in alcun modo nei confronti della figlia, che alla maggiore età ha preso coraggio e lasciato casa.

Tante vittime di violenza sessuale

La storia di abusi, è purtroppo uno dei 400 casi che negli ultimi tre anni ha seguito il Centro Antiviolenza, dove opera l’associazione “Donne e Giustizia” che ha aperto anche una nuova sede a Senigallia. A convincere la vittima 18enne a denunciare suo fratello è stata la paura che lo stesso orribile destino sarebbe potuto toccare anche all'ultima nata in casa, che da poco aveva compiuto 8 anni. La stessa sua età, quando sarebbero iniziati gli abusi sessuali.

La confessione choc

«Mamma e papà non mi hanno mai creduta» ha detto agli agenti, raccontando loro la vicenda orribile di cui è stata protagonista per anni. La storia della ragazza anconetana, risale a 3 anni fa, prima della pandemia, quando 18enne decise di denunciare i fatti e i suoi genitori, che dall'epoca non ha più rivisto.

