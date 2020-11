Educatrice violentata più volte, arrestato minorenne straniero. Lui si difende: «Era consenziente»

Avrebbe violentato un'educatrice di un centro per minori, nel quale lui si trovava per pregressi guai con la giustizia: un ragazzino minorenne di origini straniere è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di stupro. Accade nel ravennate: il minorenne si trovava nel centro per via di una misura restrittiva applicata in seguito a problemi con la giustizia e ora si trova nella struttura bolognese del Pratello a disposizione dei magistrati minorili, scrive Il Resto del Carlino.

Leggi anche > Il figlio di Beppe Grillo verso il rinvio a giudizio: «Stupro di gruppo ad una ventenne»

Secondo quanto riferito dall'educatrice, ieri mattina visitata in pronto soccorso a Ravenna con contestuale apertura dell'apposito protocollo per abusi sessuali, la notte precedente il minore l'avrebbe costretta nella sua stanza per violentarla a più riprese. Quindi quando il giovane si è allontanato, lei è riuscita a sua volta a uscire dalla stanza e a lanciare l'allarme. Il ragazzo avrebbe a caldo riferito che la donna era consenziente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA