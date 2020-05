Fase 2, lo studio britannico: «Con aumento mobilità l'Italia rischia 23mila morti»

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 21:09

. Questo se dal 4 maggio in poi si dovesse produrrerispetto alle settimane di lockdown più severo. Ad ipotizzare questo scenario è uno studio dell'Imperial College London diffuso ieri che ha valutato l'impatto, nel senso peggiore possibile, della ripartenza del nostro Paese. Importante chiarire che si parla di modelli matematici che possono essere condizionati e variare in base al comportamento assunto dai cittadini nella gestione del distanziamento sociale e dall'organizzazione della mobilità dagli organi di governo locali. La ricerca - realizzata dal team guidato dal professor Neil Ferguson, studioso di modelli matematici applicati alla biologia che con i suoi calcoli convinse a metà marzo il governo britannico dia cambiare passo verso il distanziamento sociale nella battaglia contro la pandemia - si basa sul fattore mobilità quale punto di riferimento di un più generale cambiamento di «comportamenti collettivi». E calcola - prendendo a campione diverse regioni italiane -prevede un impatto potenziale compreso fra, azzardando come propria stima 3.700., con una stima probabilistica di 18.000.«Gli scenari esplorati - si legge nel rapporto - presuppongono che la mobilità sia ridimensionata in modo uniforme su tutte le dimensioni, che il comportamento rimanga lo stesso di prima dell'implementazione degli NPI, che non siano stati introdotti interventi farmaceutici e non include la riduzione dovuta dalla trasmissione dalla traccia dei contatti, i test e l'isolamento di casi confermati o sospetti. Alcuni di questi fattori, come la traccia dei contatti, saranno probabilmente introdotti e contribuiranno alla riduzione della trasmissione; pertanto - precisa il rapporto -«Scopriamo che - prosegue il documento pubblicato - in assenza di ulteriori interventi, amolto maggiore di quanto si sia verificato nell'ondata attuale in diverse regioni. I futuri aumenti del numero di decessi rimarranno indietro l'aumento dell'intensità di trasmissione e quindi una seconda ondata non sarà immediatamente evidente dal solo monitoraggio del numero giornaliero di decessi».«I nostri risultati suggeriscono - si legge ancora - che. Per compensare l'aumento della mobilità che si verificherà a causa del rilassamento degli NPI attualmente implementati, l'adesione alle misure di allontanamento sociale raccomandate insieme alla sorveglianza della comunità rafforzata tra cui test dei tamponi , tracciamento dei contatti e l'isolamento precoce delle infezioni sono di».