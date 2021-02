Studentesse stuprate a Firenze, il carabiniere Camuffo condannato in Appello a 4 anni e sei mesi

Pena ridotta di due mesi in Appello per Marco Camuffo, l'ex carabiniere accusato, insieme al collega Pietro Costa, di aver abusato di due studentesse statunitensi a Firenze, nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017.

Studentesse stuprate, il processo

Marco Camuffo, insieme al collega Pietro Costa, è accusato di aver abusato di due studentesse statunitensi, conosciute dopo una serata in discoteca. I due carabinieri, in servizio quella notte, erano intervenuti a seguito di una rissa e, una volta ristabilito l'ordine, avevano accompagnato con l'auto di servizio le due ragazze a casa, in zona Borgo Santi Apostoli. Qui i due si erano intrattenuti con le due studentesse: la difesa dei militari sostiene che si fosse trattato di sesso consenziente, ma le due giovani, che quella notte erano sotto l'effetto dell'alcol ed avevano una ridotta capacità di intendere e volere, avevano poi denunciato gli abusi.

Studentesse stuprate, le condanne agli ex carabinieri

Marco Camuffo, processato col rito abbreviato, in primo grado, l'11 ottobre 2018, era stato condannato a quattro anni e otto mesi. La Corte d'Appello di Firenze ha ridotto la pena di due mesi perché è stata esclusa l'aggravante della violazione dei doveri d'ufficio, reato per il quale Camuffo era già stato condannato dal Tribunale militare. Il collega Pietro Costa, invece, in primo grado era stato condannato a cinque anni e sei mesi dal Tribunale di Firenze.

