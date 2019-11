Studentessa adolescente seguita e aggredita da un maniaco: salva grazie a un automobilista di passaggio

È stata seguita, aggredita e spintonata contro un muro, nel buio, all'angolo di una strada, da un maniaco ad Oderzo (Treviso). Terrorizzata, in preda al panico, è riuscita coraggiosamente a sottrarsi e a scappare, sfuggendo dalla presa di un ancora ignoto malvivente che voleva quasi certamente abusare di lei, una ragazza minorenne, studentessa che frequenta un istituto della zona.



Provvidenziale, scrive Il Gazzettino, perché la situazione non degenerasse, è stato il passaggio di un'auto. Il maniaco, vedendo i fari del veicolo, con il rischio più che mai concreto di essere riconosciuto dalla vittima, ha dovuto desistere e si è allontanato. L'incubo vissuto dalla giovane, durato per fortuna solo pochi, pochissimi, secondi è avvenuto lunedì scorso, poco dopo le 19.30, quando ormai era sceso il buio della sera. Giovedì 28 Novembre 2019, 09:47

