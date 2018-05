Gita a Venezia, studentessa delle medie violentata da due ragazzini

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VENEZIA - L’hanno afferrata e trascinata in un sottoportico buio. Uno faceva da palo, l’altro ha tentato di stuprarla. E la violenza stava per consumarsi se non fosse stato per l'intervento di un compagno di scuola che è riuscito a liberarla ai due coetanei poi fuggiti: 14 anni la vittima, poco più gli aguzzini. Laper un'alunna di 3. media di una scuola dell'rimarrà per sempre macchiata dall’abuso subìto. Quando la polizia è arrivata- allertata da una prof - la ragazzina era ancora in fortissimo stato di choc. Traumatizzata. E lo erano anche le amiche con cui si trovava al momento dell’aggressione.L’episodio mercoledì alla Giudecca: la scolaresca alloggiava all’ostello Generator. È all’imbarcadero delle Zitelle che la 14enne, insieme alle amiche, conosce i due ragazzi del posto, uno straniero, uno veneziano. Dopo cena, attorno alle 21. Sono simpatici, carini, tranquilli. Ridono, scherzano. Ma di lì a poco la magia c lascerà drammaticamente posto a un incubo che si materializza in maniera brutale.