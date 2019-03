«Mi ossessiona», 12enne denuncia la prof per stalking

Una studentessa di ha denunciato per stalking la sua professoressa. La storia è stata pubblicata dal Gazzettino in edicola stamani.



« Vittima di stalking - scrive Denis Barea sul Gazzettino - da quando era una studentessa di seconda media. E poi un paio di anni di inseguimenti, pedinamenti, osservata in maniera quasi ossessiva nei momenti più svariati della sua giornata. A perseguitarla non l'uomo nero ma la sua ex professoressa di lettere e sullo sfondo anche i rapporti non proprio cordiali fra l'insegnante e la mamma della giovane. È la storia raccontata ieri davanti al gup Angelo Mascolo nel corso dell'udienza preliminare nei confronti di una 50enne È la storia raccontata ieri davanti al gup Angelo Mascolo nel corso dell'udienza preliminare nei confronti di una 50enne che è stata rinviata a giudizio con l'accusa di stalking e che comparirà davanti al giudice per la prima udienza del processo a suo carico il 7 marzo del 2020... © RIPRODUZIONE RISERVATA