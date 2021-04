Malore durante la dad, studente muore a 18 anni. Il giallo della sostanza «comprata sul web»

Aveva solo 18 anni Matteo Cecconi, studente al quarto anno dell’Itis ‘Fermi’ di Bassano del Grappa. È morto al pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano, dopo essere stato trovato sul pavimento di casa dal padre tornato dopo il turno di notte: è successo ieri mattina ed è stato inutile l’intervento dei soccorsi, che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo.

Secondo quanto racconta il Corriere del Veneto, Matteo aveva iniziato la lezione in dad quando si è allontanato dal computer per fare uno spuntino durante una pausa: ma da quella pausa non è più tornato, con studenti e professori che non lo hanno visto più rientrare ma non potevano immaginare quello che stava succedendo. Matteo non aveva mai avuto problemi di salute, anzi di recente si era anche sottoposto ad una visita medica per ragioni sportive e i risultati erano stati ottimi.

Sulla causa della morte però c’è un piccolo giallo: gli inquirenti hanno sequestrato alcuni farmaci e una piccola quantità di nitrito di sodio, un reagente che può risultare tossico e letale. Dalle prime indagini sul suo computer, scrive il Corriere, sarebbe emerso che Matteo l’aveva acquistato su internet per una ventina di euro: l’ipotesi è che sia stata proprio questa sostanza, ingerita per errore o per "sballo" con altri medicinali, a provocare il malore e poi la morte. Ma per capire davvero cosa è accaduto, servirà il risultato dell’autopsia che dovrebbe essere eseguita nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021

