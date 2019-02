Studente 17enne in gita scolastica cade con gli sci: è in terapia intensiva

Uno studente di Trieste, 17 anni, è rimasto seriamente ferito in un infortunio sugli sci avvenuto oggi a Forni di Sopra, in Friuli. Il ragazzo è stato trovato a terra, privo di sensi, sulle piste del Varmost, probabilmente a seguito di una caduta. Soccorso dal personale dell'VIII Reggimento alpini in servizio di sicurezza, il giovane è stato elitrasportato in ospedale a Udine.

Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Udine. Da quanto si è appreso, al momento non ci sarebbero testimoni del momento della caduta dello studente che pare si trovasse in gita scolastica. Gli accertamenti sono in corso ad opera dei Carabinieri della stazione locale della Compagnia di Tolmezzo intervenuti sul posto.

Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio, 17:04

