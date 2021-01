Studente di 12 anni travolto da un'auto davanti a scuola: ricoverato in ospedale

Travolto sulle strisce davanti alla scuola. Attimi di paura ieri mattina per uno studente 12enne investito da un'auto in viale Europa, all'altezza delle Canossiane, a Treviso. Il ragazzino non ha riportato lesioni grave ma ne avrà per almeno una trentina di giorni a causa di una brutta frattura alla gamba. Questa la prognosi dei medici dell'ospedale dov'è stato trasferito d'urgenza poco dopo le 7, quando è stato centrato in pieno dall'Alfa Mito di una 28enne, residente in zona, che stava procedendo verso Strada Ovest. Per chiarire la dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Treviso. La ragazza non si sarebbe accorta del pedone che stava attraversando la strada ma le forze dell'ordine stanno cercando di appurare se, come accaduto il giorno prima in viale IV novembre, a tradire l'automobilista non sia stato il parabrezza ghiacciato o appannato.



LO SCHIANTO

L'incidente è avvenuto alle 7.05 poco dopo l'incrocio con via Zecchette, vicino al semaforo. La 28enne era appena partita da casa, non distante dal luogo dell'incidente, ed era diretta verso Strada Ovest. Proprio in quel momento il 12enne ha cominciato ad attraversare viale Europa, intabarrato per il freddo, con lo zaino stracarico di libri e la mascherina. Nemmeno lui si è accorto dell'arrivo della macchina, ed ha così tentato di passare da un lato all'altro della carreggiata. Forse pensava che la conducente della Mito lo avesse notato, ma la 28enne non si era invece accorta della sua presenza e lo ha investito, facendolo carambolare sull'asfalto l'impatto contro il parabrezza. Per fortuna l'Alfa Romeo stava procedendo a velocità limitata ed è per questo che il ragazzino se l'è cavata con una semplice frattura. Ma la paura è stata tanta.



I RILIEVI

Il 12enne è stato quindi trasferito in pronto soccorso, dov'è stato raggiunto anche dai genitori. I medici gli hanno diagnosticato la frattura del malleolo tibiale. Trenta giorni di prognosi, niente di più. L'ha scampata bella. Saranno ora gli agenti della Polstrada di Treviso a chiarire cause e responsabilità dell'incidente, le cui responsabilità andranno evidentemente alla giovane conducente della vettura, forse tradita, almeno stando alle prime ricostruzioni, anche dalla scarsa visibilità determinata dal buio, dall'asfalto scivoloso e, non si esclude, dal freddo e dal ghiaccio sul parabrezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA