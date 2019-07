Stroncato da infarto al torneo di calcetto: Salvatore muore a 32 anni davanti ai compagni di squadra

Lunedì 8 Luglio 2019, 15:21

Tragedia ieri sera durante un torneo di calcetto: un ragazzo di 32 anni,, è morto stroncato probabilmente da un infarto, mentre partecipava ad un torneo in un centro sportivo di Villa Rosa di Martinsicuro, nel teramano. I soccorsi, portati dai compagni di gioco e poi dal personale del 118, sono stati vani: nonostante diversi tentativi di rianimazione, il giovane è morto senza che potesse essere trasferito in ospedale.Salvatore lavorava a Martinsicuro: si è accasciato all’improvviso a terra durante un’azione di gioco. È intervenuta un’ambulanza del 118 ed è stato utilizzato: tutto inutile perché il 32enne non ce l’ha fatta. La salma è stata posta a disposizione del magistrato e composta nell'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo, in attesa che il magistrato decida se disporre l'autopsia: sull'episodio i carabinieri della locale stazione hanno aperto un'inchiesta.