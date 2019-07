Stromboli, le ultime parole di Massimo agli amici: «Vado a scalare». Poi la tragedia

Giovedì 4 Luglio 2019, 10:40

Aveva 35 anni, originario di Pace del Mela - dove la sorella gestisce un bar - ma residente a Milazzo. È morto ieri, sorpreso dall’eruzione del vulcano che voleva scalare: «Domani vado a scalare lo», avrebbe detto agli amici prima di partire per quella che è stata la sua ultima tragica vacanza, secondo quanto scrive il quotidiano Il Messaggero.Sul suo profilo Facebook, su cui era molto attivo, in tanti stanno lasciando commenti e messaggi dopo la tragedia di ieri: le esplosioni sul vulcano sono state fatali per Massimo, trovato morto dai soccorritori. Un suo amico brasiliano, che era con lui, è rimasto ferito ma non rischia la vita: Imbesi aveva sempre amato la libertà e la natura, una passione che alla fine ha pagato con la vita.