Eruzione a Stromboli, pioggia di lapilli e Ginostra in fiamme: «Turisti in fuga si tuffano in mare». Colonna di fumo nero

Paura a Stromboli, dove una serie di violente esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano: due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco, dove la caduta dei lapilli sta provocando incendi nella zona dei canneti. Sui social le prime immagini dell'altissima colonna di fumo che si leva dalla vetta, immagini postate su Twitter anche dall'ex direttore di La Repubblica Mario Calabresi.

Grande esplosione del vulcano a Stromboli. Lapilli su Ginostra pic.twitter.com/Bc6PQwzjJT — mario calabresi (@mariocalabresi) 3 luglio 2019

La sala operativa della Protezione Civile regionale si è subito attivata dopo avere ricevuto dall'Ingv la segnalazione di una serie di volente esplosioni sullo Stromboli. Secondo le prime informazioni raccolte attraverso Forestale, Carabinieri e Vigili del fuoco le esplosioni, con la caduta di materiale incandescente, avrebbe provocato una serie di incendi in diverse zona dell'isola.



TESTIMONI: "UN BOATO FORTISSIMO" Per la paura, alcuni turisti si sono addirittura lanciati in mare: «Vediamo una colonna di fumo nero dal vulcano, abbiamo sentito un boato molto forte, metà dell'isola di Stromboli non si vede», ha detto all'Ansa un testimone oculare descrivendo ciò che si vede da Lipari dopo l'esplosione dal cratere dello Stromboli.

«C'è stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si è alzata una colonna di fumo e lapilli incendiari su Ginostra e fiamme sui costoni del vulcano», sono i momenti di paura vissuti da alcuni testimoni a Stromboli, che raccontano di una vera e propria «pioggia di lapilli».

«C'è stata tanta paura, qui la psicosi di uno tsunami come nel 2002 è ancora molto forte». A raccontarlo sono alcuni testimoni, che hanno assistito ad un'esplosione del vulcano a Stromboli. Secondo quanto riferito, i traghetti sono rientrati nel porto e i turisti sono stati fatti risalire sulle barche per lasciare la coste. Elicotteri perlustrano la zona ed il sole è coperto dal fumo.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA