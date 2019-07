Stromboli, il brasiliano sopravvissuto è ancora sotto choc: «Sono un miracolato, c'era una pioggia di fuoco»

Stromboli, parla Thiago Takeuti, il ragazzo brasiliano di 35 anni amico di Massimo Imbesi, il giovane di Milazzo che è morto ieri: ancora sotto choc e col corpo ricoperto di graffi, Thiago racconta all'Adnkronos con la voce tremante quei «terribili istanti».



Recuperato il corpo di Massimo: «Grosso ematoma al petto». Turisti in fuga sugli aliscafi



«Mi sento un miracolato. Abbiamo sentito una forte esplosione e abbiamo iniziato a correre. Ho capito subito che era un evento eccezionale. C'era una pioggia di fuoco», le parole del giovane brasiliano, sopravvissuto per miracolo all'esplosione di ieri. Dopo l'esplosione del vulcano a, parla, il ragazzo brasiliano di 35 anni amico di, il giovane di Milazzo che è morto ieri: ancora sotto choc e col corpo ricoperto di graffi, Thiago racconta all'Adnkronos con la voce tremante quei «terribili istanti».

«Dopo l'eruzione - ricostruisce - abbiamo cercato riparo in una zona dove il fuoco era già passato e pensavamo non tornasse. Ma correndo tra le pietre e i lapilli siamo caduti a terra. Respirava sempre più affannosamente. Ho provato a rianimarlo ma non c'era più niente da fare».

Stromboli, le ultime parole di Massimo agli amici: «Vado a scalare». Poi la tragedia



TURISTI TORNANO IN MARE Intanto a Stromboli i turisti sono tornati in mare: non per paura stavolta, ma per fare un bagno rinfrescante sulla spiaggia di Petrazze. È un altro segno del ritorno alla normalità nell'isola. Anche se in zona si nota la presenza dei vigili del fuoco. Nel porto è arrivata la motovane Helga della Caronte & Tourist Isole Minori inviata dalla Regione Siciliana su richiesta del sindaco di Lipari come misura precauzionale a sostegno dei bisogni dei cittadini. Attorno all'isola sono presenti anche sei motovedette della capitaneria di porto: quattro inviate dal comando generale e due da Lipari.

Giovedì 4 Luglio 2019, 13:58

