Stromboli, due boati svegliano l'isola: ecco cosa è successo

Due forti boati hanno svegliato la notte scorsa l'isola di Stromboli. «Per fortuna nulla di grave - dice all'Adnkronos un abitante, Gianluca Giuffrè - ma abbiamo avuto paura. Appena un anno fa, proprio in questo periodo una analoga esplosione aveva provocato la morte di un escursionista».



«Per fortuna non ci sono stati danni - dice ancora Giuffrè - Questa è stata una di quelle eruzioni che gli esperti chiamano 'maggiorì, cioè più corte del solito. C'è stato qualche masso che ha provocato qualche focolaio. La situazione per ora appare tranquilla».



Poi Giuffrè si rivolge al Sindaco e dice: «si ricordi che la nostra vita dipende dalla piena funzionalità del pontile e passa anche dalla messa in sicurezza dei costoni. A Ginostra nulla è stato fatto dallo scorso anno. Si attendono quei fatti concreti che non arrivano mai». Ultimo aggiornamento: Sunday 19 July 2020, 07:36

