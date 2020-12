Striscia, Papu Gomez furioso con Staffelli: lancia via il Tapiro d'oro e lo distrugge

Il Papu Gomez negli anni scorsi ci ha abituato alla sua immagine simpatica e cordiale, con i suoi balletti sui social, ma anche a quanto di positivo ha fatto vedere in campo con la maglia dell'Atalanta. Nelle ultime settimane però, con le voci sulla sua presunta lite con l'allenatore Gianpiero Gasperini, qualcosa si è rotto: e la sua reazione a Valerio Staffelli, che voleva consegnargli il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia, di certo non è stata simpatica né cordiale.

L'inviato del tg satirico di Canale 5 ha infatti provato a consegnargli il Tapiro, ma il numero 10 della Dea è prima scappato dalle sue attenzioni, correndo fino ad un parcheggio: poi, dopo che Staffelli aveva lasciato il Tapiro stesso sulla sua automobile, ha preso il premio e in uno scatto d'ira lo ha scagliato verso di lui, distruggendolo.

La troupe di Striscia, si legge in una nota ufficiale, era stata peraltro allontanata da alcuni tesserati atalantini intervenuti sul posto, tra cui i calciatori Robin Gosens e soprattutto Duvan Zapata, non esattamente un mingherlino. Da 'baila come el Papu' a 'sclera come el Papu', il passo è breve.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 17:33

