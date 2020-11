Oscurati 5.500 siti illegali di streaming e canali Telegram: 15 indagati prendevano il reddito di cittadinanza

Oscurati oltre 5.500 di siti illegali di live streaming e canali Telegram che trasmettevano illegalmente contenuti protetti in tutto il mondo. Sequestri rivolti alla confisca per equivalente per oltre 10 milioni di euro nei confronti dell’organizzazione criminale.

I pagamenti degli abbonamenti avvenivano anche tramite criptovalute. 15 degli indagati, pur lucrando ingenti somme dalla propria attività illecita, percepivano il reddito di cittadinanza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 09:24

