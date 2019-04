Strage di Erba, Azouz: «So chi ha ucciso mio figlio. E Rosa e Olindo non c'entrano»​

«Adesso so chi ha ucciso mia moglie e mio figlio. è una persona che conosco, Rosa e Olindo non c'entrano». Così Azouz Marzouk l 'uomo che ha perso la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef nella cosidetta Strage di Erba spiega il motivo che lo ha portato a firmare il sollecito per la richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba che ha portato alla condanna dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi.



«Sono convinto - ha detto in un'intervista a Telelombardia - che esiste un'altra storia. E anche le carte dicono chi è stato. Se leggete le carte si capisce chi è stato. La pista della 'ndrangheta non c'entra niente, quella è una teoria che loro hanno voluto tirare fuori... secondo Marzouk i veri responsabili sono entrati a processo da testimoni. È una mia idea. Questa cosa l'ho detta al mio avvocato. Parecchie cose non sono state fatte. Per esempio le indagini che dovevano essere fatte con tutti quanti... A tutti quanti. Le intercettazioni... Le telecamere che non ci sono, che non hanno preso, le telecamere che ci sono nelle vie... Dove c'è la banca di Roma e dove c'è l'altra via. Ci sono tutte telecamere lì vicino alla piazza. Non ne hanno neanche tirata fuori una. Tutti questi elementi non vi fanno pensare a nulla? A me confermano la mia tesi...La mia tesi è che so chi è andato... Chi è... So chi ha interesse ad ammazzare mio figlio e mia moglie». Una persona che Marzouk dice di conoscere sicuramente.