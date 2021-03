Strage Erasmus, i genitori di una delle 7 studentesse italiane morte a Mattarella: «Stanchi della solidarietà ipocrita dei politici»

Cinque anni fa la strage Erasmus in Spagna dove morirono tredici studentesse tra i 18 e i 25 anni, e tra queste sette erano italiane. Era il 20 marzo 2016, alle 6 del mattino, lungo l'autostrada spagnola AP-7, a Tarragona, quando un autobus con a bordo 57 studenti Erasmus si schiantò contro il guardrail. Il pullman, con altri cinque automezz, rientrava a Barcellona da Valencia, dopo la celebre "Fiesta de las Fallas", la notte dei fuochi. L'unico indagato per la strage è l'autista del bus di 62 anni. Morirono le studentesse italiane Francesca Bonello, Elisa Valent, Valentina Gallo, Elena Maestrini, Lucrezia Borghi, Serena Saracino e Elisa Scarascia Mugnozza. I genitori di una delle ragazze morte hanno scritto a Mattarella: «Stanchi della solidarietà ipocrita dei politici».

«Illustrissimo Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, sono trascorsi cinque anni da quel tremendo e assurdo giorno (20 marzo 2016) in cui abbiamo perso le nostre figlie, nulla è stato fatto se non tentare di insabbiare questa immane tragedia da parte sicuramente di alcuni soggetti della magistratura spagnola, non escludendo il governo catalano e quello centrale, i quali sono rimasti in disparte e in silenzio. Tre tentativi di archiviazione e altrettanti ricorsi da parte dei genitori. Siamo stanchi della solidarietà ipocrita e delle promesse virtuali dei politici fatte nei momenti di ricordo delle nostre ragazze, è il momento di passare ai fatti e dimostrare con atti veri la vicinanza e affetto a chi è stata negata una vita a causa di incompetenze e superficialità».

Inizia così la lettera al Capo dello Stato che Gabriele Maestrini e la moglie Roberta, genitori di Elena Maestrini, una delle 13 studentesse universitarie che morirono il 20 marzo 2016 in un incidente a Tarragona mentre viaggiavano su un pullman che le stava riportando a Barcellona da Valencia, dove avevano assistito alla notte dei fuochi, la «Fiesta de las Fallas».

«Il dolore è immane e la nostra ormai unica speranza oltre a quella di dare giustizia e verità alle nostre ragazze è di provare a sensibilizzare i nostri Legislatori affinché dai terribili errori e leggerezze occorse alle nostre ragazze siano emesse nuove normative in materia di sicurezza dei viaggi in autobus a tutela per tutti quei giovani che continueranno a compiere esperienze di vita e d'integrazione socioculturale grazie anche a Erasmus - scrivono i genitori di Elena Maestrini al presidente Mattarella - Erasmus tuttavia continua a essere fondamentale per i nostri giovani, un progetto da migliorare, ma comunque fondamentale, lo spazio europeo, con i suoi problemi e le sue difficoltà, ma comunque il nostro spazio naturale».

«Alcune realtà territoriali che ospitano i nostri giovani del progetto Erasmus devono porre più attenzione e non considerare questo progetto Europeo un semplice business che incrementa il loro sporco Pil - continua la lettera - Le Università che indicano ai propri studenti dove poter svolgere il progetto Erasmus, devono pretendere maggior sicurezza dalle Università ospitanti e fissare regole piu precise almeno per tutte quelle associazioni che gravitano e assistano il mondo Universitario. Non è accettabile che Esn Barcellona associazione accreditata presso l'Università ospitante si permetta di organizzare una gita culturale senza ricercare e pretendere un minimo di sicurezza nella logistica ma scegliendo il vettore soltanto sul prezzo al minimo ribasso, operando in nome e per conto di questi prestigiosi Atenei».

«È inaccettabile che la Magistratura Italiana non abbia aperto un'inchiesta parallela il giorno successivo a questa tragedia, né tantomeno dopo i tre vergognosi tentativi di archiviazione, nessuno ufficialmente si è posto la domanda ma cosa sta succedendo? Quale è la verità? Nessun Ente pubblico e/o associazione si è impegnata affiancandoci, condividendo il ns. percorso nella ricerca di giustizia - proseguono i genitori di Elena Maestrini - Da parte di alcune istituzioni ci sono stati impegni verbali, sull'onda emotiva del momento, a cui non è stato dato seguito, nessuno ad oggi si è impegnato fattivamente, sostenendoci in questa lunga lotta senza fine».

«Ci auguriamo che da adesso lo Stato Italiano, Erasmus Plus, le Università delle nostre ragazze e infine non per ultimo le Regioni di provenienza delle studentesse oltre a futili e inutili proclami, dimostrino la loro seria e concreta volontà di costituirsi parte civile. Soltanto la tenacia di noi genitori è riuscita per il momento a mantenere aperto uno spiraglio per conoscere la verità e dare forse un giorno giustizia. Anche quest'anno in rispetto alle norme anti Covid e per il secondo anno consecutivo non potrò esternare la mia rabbia davanti all'Ambasciata di Spagna a Roma, ma non appena la situazione lo permetterà mi recherò di nuovo là, per reclamare giustizia e ancora giustizia - concludono i genitori di Elena Maestrini - L'amarezza è immensa, il dolore infinito, ma non ci arrenderemo, continueremo sino all'ultimo respiro a mantenere alta l'attenzione e la memoria, senza dimenticare le altre sei ragazze, anche loro figlie di una Europa troppo giovane».

