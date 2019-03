Strage di Corinaldo, Sfera Ebbasta si difende dalle accuse con "Mademoiselle": «Se tuo figlio spaccia...». E Instagram censura

di Simone Pierini

si difende dalle accuse legate alla strage in discoteca dirispondendo con un nuovo singolo. Il titolo Mademoiselle è il testo è una vera e proprio difesa a chi lo definisce un cattivo esempio per i giovani che ascoltano le sue canzoni. E nel frattempopostata sul suo profilo sfocando l'immagine della coperina inserendo l'avvertimento «questo brano presenta contenuti indesiderati che potrebbero risultare offensivi».«Se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta non di tutto quello che gli manca», canta il trapper nel nuovo brano, arrivato a circa tre mesi dalla tragedia nella discoteca di Corinaldo, in cui sono morte 6 persone che erano in attesa del suo concerto. E ancora: «Qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me», «Tutti puntano il dito perché fumo, perché bevo, perché spendo 'sto cash», «Chiamano la polizia e dicono che è colpa mia, ma nelle tasche non ho nulla».E a proposito delle polemiche sull'esclusione dal ruolo di giudice di Sfera Ebbasta da, il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha detto: «Su una tv pubblica non ci può essere un rapper? Che facciamo il servizio pubblico dell'ordine morale?».