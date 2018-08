«Il messaggio è che lo Stato c'è, ci deve essere al 100% e non come spesso è accaduto in questi 30 anni». Così Roberto Fico, ha commentato la sua presenza alle commemorazioni della strage. Il presidente della Camera ha condiviso l'ultimo tratto del corteo che ha sfilato lungo le vie di Bologna per arrivare nel piazzale antistante la stazione dove deflagrò la bomba che uccise 85 persone.

«Per me è incredibile che, dopo che lo Stato si è dimostrato negligente per 38 anni, i familiari dimostrino ancora una volta una lezione di civiltà che la politica non ha mai dato e dimostrano di credere nello Stato. Mi onora e sento la responsabilità di essere qui parlare con voi», ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, incontrando i familiari delle vittime della Strage di Bologna nell'aula del consiglio comunale. «Non saranno le parole che pronuncio adesso a rassicurarvi, di parole ne avete ascoltate tante. Voglio e pretendo da me stesso in quanto rappresentante dal Governo - ha detto - che siano i fatti a dimostrare l'impegno dello Stato, vicino a voi nella ricerca della verità e nelle richieste portate avanti su cui avremo modo confrontarci assiduamente nelle prossime settimane». Dall'aula che lo scorso anno si svuotò per protesta al momento dell'intervento del ministro Galletti, è partito un applauso.

«Vogliamo che possiate credere nello Stato non con le parole ma con i fatti concreti. Il tempo delle parole è finito: abbiamo siglato un protocollo triennale tra ministero della Giustizia, dei Beni culturali e Cdm per la digitalizzazione degli atti così che siano accessibili a tutti». Parlando davanti ai familiari delle vittime della strage del 2 agosto, il ministro ha sottolineato che questa attività di digitalizzazione della documentazione relativa alle stragi che hanno insanguinato l'Italia negli negli scorsi decenni, verrà portata avanti anche con il coinvolgimento «dei detenuti» in un'ottica di finalità rieducativa della pena. La digitalizzazione, ha concluso, riguarderà la cosiddetta «Rete degli archivi per non dimenticare».

«C'è un obbligo morale prima ancora che politico che ci guida: giungere ad una verità certa, libera da zone grigie e sospetti. Questo è l'unico vero modo di onorare le vittime e realizzare le legittime e sacrosante richieste dei loro familiari». «C'è uno Stato che per 38 anni è rimasto in silenzio, negligente e non ha voluto fare luce su verità inconfessabili su cui bisogna accendere un faro».

«La direttiva del 2014 per desecretare gli atti è rimasta lettera morta nei fatti. Quei pochi documenti versati nell'archivio di Stato sono frammentari, disorganici. Abbiamo letto le proposte delle associazioni che chiedono una vera attuazione e c'è una base di lavoro condivisibile e concretizzata», ha detto il ministro della Giustizia, parlando della desecretazione degli atti sulle Stragi e della 'direttiva Renzi' di cui i familiari delle vittime della Strage del 2 agosto 1980 chiedono l'attuazione. Il Governo, ha aggiunto «ha chiesto al coordinatore dell'attività di versamento degli atti sulle stragi degli anni 70 e 80 di ripartire presto e con nuovo piglio, con la promessa che si arrivi fino in fondo, assieme, e grazie al contributo e all'esperienza delle associazioni».