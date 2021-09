Storie Italiane, lo zio di Sama Abbas rifiuta l'estradizione. L'inviata: «Atteggiamento sospetto, ha detto solo che non ci sono prove»

Storie Italiane torna sul caso di Saman Abbas. Nel salotto di Rai Uno, guidato da Eleonora Daniele, con l'inviata si parla dell'udienza tenutasi a Parigi per l'estradizione dello zio della ragazza, accusato di essere il mandante dell'omicidio della 18enne che sarebbe stata uccisa proprio dai suoi familiari per aver rifiutato di sposarsi con un connazionale in Pakistan.

Danish Hasnain, lo zio di Saman, ha rifiutato l'estradizione, ma secondo l'inviata il suo atteggiamento in tribunale è stato insolito. L'uomo infatti non si sarebbe dichiarato innocente ma ha solo affermato di non essere stato visto, spiegando che non ci sono prove a suo carico e per questo motivo non accetta di tornare in Italia. Secondo la giustizia francese, che non sta indagando sul caso, quindi ora ci sarà un rinvio dell'udienza in cui si arriverà una sentenza definitiva. Il prossimo 20 ottobre si deciderà se far tornare in Italia o meno Danish.

Intanto i carabinieri di Reggio Emilia, aggiunge l'inviata del programma di Rai 1, stanno continuando ad indagare nei pressi di Parigi alla ricerca del cugino di Saman, anche lui coinvolto nel delitto che potrebbe provarsi proprio nei pressi della capitale francese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 10:54

