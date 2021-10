Mamma uccide le figlie, a “Storie italiane” l'avvertimento choc della donna: «Se archiviano…»

A “Storie italiane” di Eleonora Daniele su RaiUno si parla dell’omicidio di Sabadi e della piccola Sandani in una casa protetta di Verona da parte della mamma Sachithra Fernando Mahawaduge, che poi si è tolta la vita gettandosi nel fiume Adige.

Mamma uccide le figlie, a “Storie italiane” l'avvertimento della donna

A “Storie italiane” di Eleonora Daniele su RaiUno si parla dell’omicidio di Sabadi e della piccola Sandani da parte della mamma Sachithra Fernando Mahawaduge in una casa protetta di Verona. La donna avrebbe tolto la vita alle figlie soffocandole durante il sonno, forse attraverso un cuscino, per poi dire a un’assistente socio sanitaria: «Le bambine hanno la febbre, datemi una medicina e lasciatele dormire. Oggi non le mando a scuola». Le piccole sono state trovate, prive di vita, ancora nei loro letti, con i pigiami addosso e le coperte rimboccate, mentre Sachithra Fernando Mahawaduge si è suicidata gettandosi nel fiume Adige (che dista circa 20 minuti a piedi dalla casa protetta), dov’è stato rinvenuto il suo cadavere.

Il padre Ruwan Kiriwellage, allontanato dalla famiglia con una denuncia per abusi sulla prima figlia, ha parlato dei problemi mentali della moglie e della richiesta dell’assistenza di uno psicologo, ma secondo le indiscrezioni la donna aveva già avvertito gli assistenti: «Se archiviano la posizione giudiziaria di mio marito mi ammazzo e ammazzo le figlie. Piuttosto che subire di nuovo le violenze uccido loro e me». Il suo sarebbe stato quindi un gesto estremo, pianificato e studiato, ma nessuno avrebbe comunque ascoltato il suo grido di disperazione

