Torna dopo vent'anni e accoltella il fratello: a Storie Italiane la versione di Ivo Rabanser. «Ecco cos'ha detto agli avvocati»

Storie Italiane torna sul caso di Ivo Rabanser, l'uomo scomparso da più di 20 anni che da Verona è arrivato fino a Bolzano in bicicletta per uccidere il fratello. Dopo anni in cui ha fatto perdere le sue tracce, vivendo come un clochard, Ivo è tornato al solo scopo di uccidere la sua famiglia, intento che non gli è riuscito e che gli è costato il carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Eleonora Daniele, nel corso della diretta, si collega con il suo inviato a Bolzano che, dalla casa dove è avvenuta l'aggressione, parla di importanti novità. Se Ivo continua a non voler parlare con i giudici, pare invece che si sia aperto con i suoi avvocati ai quali ha confessato di essersi fermato intenzionalmente. L'uomo ha dichiarato di essere partito con l'intento di uccidere, ma di essersi poi fermato autonomamente e di aver aspettato l'arrivo delle forze dell'ordine.

Una tesi che però sembra scontrarsi con quella data dalla moglie del fratello di Ivo. La donna ha detto di essersi difesa dall'aggressione, nel corso della quale è stata ferita, di aver fermato l'uomo mentre aggrediva il marito e di essere poi uscita in fretta di casa con il figlio di 9 anni in braccio a cercare aiuto dai vicini di casa.

