Stop cervelli in fuga, Draghi: «Puntiamo su giovani e donne. Raddoppiamo i dottorati di ricerca»

La ricerca deve restare al centro della crescita dell'Italia: così il premier Draghi, ieri, ha sottolineato l'importanza del ruolo cruciale dei ricercatori italiani. Non solo per quanto fatto durante la pandemia ma anche per la ripartenza. E lo ha detto da un luogo simbolo della ricerca italiana: era infatti in visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Infn, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, accompagnato dal premio nobel per la fisica, Giorgio Parisi.

La visita è stata l'occasione, per Mario Draghi, per fare il punto sui fondi che arrivano dal Pnrr e sui progetti previsti per l'università e la ricerca: «Con il Pnrr investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca. Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze»



Nel mese di dicembre scorso sono stati pubblicati i bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro, che finanzieranno 5 centri nazionali, gli ecosistemi dell'innovazione territoriali e le infrastrutture di ricerca e di innovazione. Per innovare la ricerca allora non resta che scardinare anche il ruolo marginale delle donne. Così il Premier è tornato sul tema, prendendo come esempio Lucia Votano, la prima donna a dirigere i Laboratori del Gran Sasso, e Fabìola Gianotti, direttrice del Cern e coordinatrice del progetto che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs e ricordando la bassa presenza femminile negli studi tecnici e scientifici: «Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Questi laboratori, dove otto su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA