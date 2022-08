Stintino, il chiosco non ha il Pos e l'influencer chiama la Finanza. Il proprietario: «Tanto sono 30 euro di multa»

Il lido sulla spiaggia a Stintino (Sassari) non ha il Pos, l'influencer chiama la Finanza e il proprietario risponde: «Tanto sono 30 euro di multa più il 4% di quello che dovevi prendere». A raccontarlo è Rita Capparelli, che su TikTok ha più di 20mila follower. La ragazza ha pubblicato due video per spiegare cosa fosse successo. «Siamo stati costretti a pagare lettini e ombrelloni, in totale 100 euro, con i contanti perché non avevano il Pos», le parole dell'influencer riportate da Il Messaggero. «Non mi è andato giù, ma ho ingoiato il rospo», ha aggiunto. Più tardi la stessa scena per una bottiglia d'acqua. Così ha chiamato la Finanza «anche se non l'avevo mai fatto prima», dice.

A Stintino senza Pos

Secondo il racconto dell'influencer, quello non è l'unico caso a Stintino. Lo stesso le è accaduto poco dopo, quando ha provato a comprare una bottiglia d'acqua. La risposta che le è stata data non è cambiata: «Non abbiamo il Pos». Rita Capparelli ha dunque chiesto di parlare con il titolare, che le ha risposto per telefono: Avrebbe potuto darmi la bottiglia d'acqua, invece mi ha risposto di cercare un bar che avesse il Pos. Così gli ho detto che avrei chiamato la Finanza e lui è andato in escandescenza». Alla fine la ragazza ha spiegato il motivo della sua denuncia social: «Pagare con la carta è un diritto e io lo pretendo. Se vi succede, chiamate la Finanza e così avrete fatto il vostro. Se tutti facessero le segnalazioni, non sarebbero solo 30 euro di multa, ma molti di più».

Le risposte dei follower

Nei commenti non sono tutti d'accordo con l'influencer. «Dovrebbero abbassare le tasse dei POS non credi?...ho un'attività e so cosa vuol dire anche pagare 1€ con il pos ...siamo al declino». commenta l'utente elefuma1976. C'è però anche chi, come Walter, le suggerisce: «Perché non fai una battaglia per eliminare le spese ? Certo andare contro gli interessi delle banche è più complicato che colpire gli imprenditori».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 12:13

