Stendino con pezzi di pollo appesi: l'incredibile scoperta in spiaggia FOTO

Pezzi di pollo appesi ad uno stendino in riva al mare. È la strana scoperta che ieri alcuni passanti hanno fatto sulla spiaggia di Porto Potenza Picena nelle Marche. A darne notizia è Il Corriere Adriatico. Un fatto che non è nuovo, ora le forze dell’ordine solo al lavoro per approfondire una vicenda che aveva avuto inizio nei giorni scorsi. Infatti, uno stendino molto simile e sempre con pezzi di pollo appesi era stato ritrovato a bordo della tangenziale sempre nella stessa zona nelle Marche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA