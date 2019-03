Da Marra a Lanzalone e De Vito, spezzato il cerchio magico di Virginia Raggi

Una dopo l’altra, anche le stelle che sembrano brillare di più, cadono dal cielo. Il campidoglio non ha pace: ieri con l’arresto eccellente di Marcello De Vito, uno dei 5S della prima ora in Comune tanto da aver sfiorato la candidatura a sindaco al posto della Raggi, è solo l’ultimo nome di una lunga lista.



Gli arresti iniziarono con il primo grande scandalo che ha investito la giunta grillina: era il 16 dicembre del 2016 quando venne arrestato Raffaele Marra, capo del personale del Comune di Roma e uomo di fiducia della Raggi, per il reato di corruzione. Un anno e mezzo dopo, il 13 giugno del 2018, viene messo agli arresti Luca Lanzalone, braccio destro della Raggi per lo stadio di Tor di Valle e voluto dalla stessa sindaca per la presidenza di Acea: la misura detentiva è scattata nell’ambito dell’inchiesta per associazione a delinquere sul nuovo stadio della Roma. E ieri, sempre per lo stadio di Tor di valle, il nuovo scandalo per corruzione di De Vito.



Ma in neanche tre anni di mandato, la Raggi ha dovuto gestire non pochi tsunami anche per le indagini che hanno travolto il suo staff: nel settembre 2016 Raffaele De Dominicis, nominato assessore al bilancio, si dimette dopo poche ore perché risulta indagato per abuso d’ufficio, due mesi dopo Paola Muraro, l’allora assessore all’ambiente, si dimette con l’accusa di non aver detto di essere indagata dalla procura di Roma. Il 13 giugno 2017 anche Paolo Ferrara, capogruppo dei Cinque Stelle in Campidoglio, finisce nel registro degli indagati per corruzione.

