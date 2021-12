Stefano Patuanelli, lettera minatoria dei no vax per il ministro con una sostanza misteriosa

Stefano Patuanelli nel mirino dei no vax. Il ministro delle Politiche agricole ha infatti ricevuto una lettera contenente minacce e una sostanza non meglio identificata.

In un primo momento si era parlato anche di un'esplosione all'apertura della busta recapitata al ministro. Il Ministero delle Politiche agricole, però, ha prontamente smentito l'indiscrezione. I messaggi minatori inviati a Stefano Patuanelli appaiono comunque riconducibili alla galassia dei no vax ed è stata confermata la presenza, nella busta, di «una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili del fuoco».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 20:38

