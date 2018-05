Stefano Mastrolitti, un anno fa la morte del giornalista

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un anno suonato, che Stefano non c’è. Difficile non coprire di silenzio solenne questo giorno. Però, prendendo in prestito le sue parole, oggi ne parliamo (“parlo tanto, forse troppo” diceva lui) e quindi, a fiato corto, lo ricordiamo come viene.Stefano Mastrolitti, classe 1984, giornalista di Bari, non è stato solamente un personaggio, ma è attualmente (sfidare per credere) una presenza che riceve affetto e dediche da chi l’ha conosciuto, e ha scavato un solco in sé per “trattenerlo” ancora. Attraverso le frequenti testimonianze del papà, Antonio, è stato più semplice, in questi 12 mesi, riviverlo. Merito suo insomma, paradossale ma vero, se noi utenti affezionati mastrolittianamente, ne riceviamo una consolazione.Di Stefano si riconosce il suo talento carnale e forte, tanto che non gli fu difficile diventare, dopo varie, Speaker RadioNorba, finalista RDS Academy, Speaker radiofonico R101 e conduttore TGCOM24. Il timbro finale di carriera, a quasi 33 anni compiuti, il “Lifestyle Show Awards 2016”, come speaker Radiofonico dell’anno. Un successo che ne cristallizza l’autenticità comunicativa, la passione generosa per la Radio e le sue punte emotive che si facevano umorismo, risate, luci di riflessione. Sarebbe un errore non definirlo come voleva lui: un “News Jockey”, che dell’informazione ne faceva un tappeto volante sul mondo. Ricordo una mattina, in diretta radiofonica, gli inviai un messaggio che lui lesse annuendo. “Never give Up!”, recitava. Mai arrendersi. Non penso quel messaggio fosse profetico, ma bisbiglia: “lecoincidenzenonesistono”. Lui, che ne aveva fatto un famoso nickname, quindi un nome sul nome, restituisce la speranza che nulla sia casuale, ogni cosa ha un senso. Come il suo passaggio dal parlare troppo, a non dire (esplicitamente) più nulla. Ma sapete, con quanto senso?Stefano muore il 9 maggio 2017 nella sua casa di periferia a Milano.L’amata Bari attualmente lo custodisce nei pressi del Ponte Adriatico, vicinissimo al suo mare.