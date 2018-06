Stefano, chef morto a 44 anni stroncato dal malore mentre fa jogging: il suo cane lo veglia in spiaggia

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BADIA POLESINE - È stato. Se ne è andato così lo, 44 anni, nativo di Badia Polesine, noto nel rodigino e morto a Malta, dove si era trasferito. L'uomo si era spostato sull'isola circa quattro anni fa ed era cuoco nell'Osteria.Ve di Birgu.Descritto come una persona solare e divertente, Mascellani amava la cucina, una passione prima che un lavoro. Il 44enne sarebbe morto per infarto mentre correva in spiaggia insieme al suo cane.Stefano era il figlio minore di Guido Mascellani e Lidia Soffritti e oltre ai genitori, lascia due fratelli Marco e Luca.