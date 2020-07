Stefano Leo ucciso ai Murazzi: Mechaquat condannato a 30 anni di carcere. La mamma: «Giustizia è fatta»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Luglio 2020, 11:20

È stato condannato a trent'anni di carcere, processato acon l'accusa di avereil 23 febbraio 2019 mentre camminava aisul Lungo Po. Laè stata pronunciata dopo un rito abbreviato. Said, dopo essersi consegnato ai carabinieri, disse di avere voluto sfogare una situazione di disagio interiore e aggiunse che non conosceva la vittima.. Così, mamma di Stefano Leo, commenta la condanna a 30 anni di Said Mechaquat. «Credo - dice - che la sentenza parli da sola. Noi siamo stati sempre fiduciosi e abbiamo avuto ragione ragione. Il lavoro che hanno fatto gli investigatori e i pubblici ministeri è stato eccelso. Stefano non è mai andato via, è qua anche adesso con me». A una domanda sul mancato pentimento di Said, la donna ha risposto che «sarà una cosa che dovrà risolvere da solo, dovrà fare i conti con se stesso e non con me».«Pensavo in qualcosa di meglio. Ne ero ragionevolmente convinto. In appello sono sicuro che la pena sarà sensibilmente ridotta». È il commento dell'avvocato Basilio Foti, difensore dell'imputato. Il legale ha osservato che il giudice ha «riconosciuto le attenuanti subvalenti rispetto alle aggravanti, una cosa abbastanza rara».