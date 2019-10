Stefano Leo, la confessione choc in un audio: «Ecco perché l'ho ucciso. Un colpo al collo perché è più sicuro»

Stefano Leo fu ucciso ai Murazzi a Torino da un suo coetaneo, un giovane di origini marocchine di nome Said Mechaquat. I particolari della sua confessione erano già noti: Said disse di aver ucciso Stefano senza motivo, solo per togliere la vita a qualcuno che gli sembrava felice. Oggi il Corriere della Sera ha pubblicato l'audio della sua confessione choc: «La questione è molto semplice, volevo prendere a Torino un ragazzo, giovane quanto me

Quanto al coltello, Mechaquat diceva di averlo già fuori quando Stefano Leo gli è passato davanti. «Non si è accorto di nulla. Di me - aggiunge - non si è accorto nessuno». E agli investigatori che gli domandavano perché ha colpito al collo e non, per esempio, alla schiena, il marocchino rispondeva: «Perché il collo era più sicuro, se buchi il polmone rischi che non muore, è logica».Nell'audio si sente poi che il marocchino quando gli inquirenti gli chiedono se era successo qualcosa, fa riferimento alla moglie. «E come se io fossi tua moglie e ti dico che non puoi andare a prendere il bambino...» e agli investigatori che osservavano che da tempo la moglie non gli faceva vedere il bambino, rispondeva: «Ma non è per quello è una questione morale di cuore perché è come se tu dici 'non è normale se ci stanno accoppiati bene e io invece mi sono ritrovato questa che mi ha rubato l'unica cosa che io volevo'», e conclude con «capisce?».