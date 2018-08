Falegname ucciso dal fulmine nel bosco, aveva cercato riparo sotto ad un albero

Allerta caldo, bollino rosso in 18 città. Ma arrivano grandine e temporali Previsioni meteo

LIVINALLONGO - Unse l'è andato a cercare in mezzo a quei boschi e a quei sentieri in Veneto che tanto amava e dove si rifugiava spesso per vivere momenti a stretto contatto con la natura. È morto così, colpito da una scarica, Stefano Devich, 48enne di Salesei di Sopra, falegname molto attivo nel volontariato locale.A trovarlo, come riporta Il Gazzettino, disteso sotto un albero con il monocolo spezzato, è stata la cognata, anche lei alla ricerca del congiunto, fin dal mattino, assieme a una ventina di volontari.mercoledì, poco dopo le 18.30, era uscito di casa lasciando detto che avrebbe fatto un giro in località Mont de Andraz. Da appassionato cacciatore qual era lo faceva spesso: binocolo alla mano, si appostava ad ammirare i capi che di volta in volta gli passavano di fronte. Si è così diretto verso ile poco dopo il paese di Cernadoi, a Costa Vegla, ha lasciato l'auto, una Panda di colore blu, in una piazzola di sosta lungo la strada statale 48 delle Dolomiti.E a piedi ha iniziato a percorrere il sentiero verso La Martìn. Qui, nei pressi di alcuni fienili, deve essersi posizionato in attesa di veder passare cervi, caprioli, uccelli particolari. Ma qui deve anche averlo colto il temporale che verso le 20 si è scatenato all'improvviso su Livinallongo. E lui si è trovato al centro di quel finimondo.