Stefano Cucchi, il generale dei Carabinieri scrive a Ilaria: «L'Arma parte civile contro i militari coinvolti»

Ultimo aggiornamento: 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo la vostra stessa impazienza che sulla di morte di Suo fratello, si faccia piena luce», con queste parole ilha annunciato che l'Arma potrebbe costituirsisul caso del ragazzo trovato morto dopo il 22 ottobre 2009 all'Ospedale Sandro Pertini di Roma. La lettera, pubblicata da "Repubblica" è indirizzata a Ilaria, la sorella del giovane arrestato e picchiato.lo scorso 11 marzo dal generaleportavoce di Nistri, il quale aveva assicurato che l'Arma avrebbe chiesto alla presidenza del Consiglio «l’autorizzazione a costituirsi come parte civile nel processo ai suoi militari». L'intenzione è quella di procedere nei confronti degli autori del pestaggio e delle calunnie (cinque carabinieri ora nel processo in Corte d’Assise) e degli otto accusati di depistaggio.da persone, da cittadini, nel mio caso mi consenta di aggiungere, da padre... Crediamo nella giustizia e riteniamo doveroso che ogni singola responsabilità nella tragica fine di un giovane sia chiarita, e lo sia nella sede opportuna, un'aula giudiziaria... Io per primo, e con me i tanti colleghi, oltre centomila, che ogni giorno rischiano la vita soffriamo nel pensare che la nostra uniforme sia indossata da chi commette atti con essa inconciliabili e nell'essere accostati a comportamenti che non ci appartengono. Con sinceri sentimenti».