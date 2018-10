Magari morisse, li mortacci sua», afferma un carabiniere: si tratterebbe di Vincenzo Nicolardi (imputato per calunnia) in una conversazione con il capoturno della centrale operativa del comando provinciale tra le 3 e le 7 del mattino del 16 ottobre del 2009.



Nei dialoghi si fa riferimento alle condizioni di salute del geometra 31enne che era stato arrestato poche ore prima e si trovava nella stazione di Tor Sapienza. «Mi ha chiamato Tor Sapienza - dice il capoturno della centrale operativa -. Lì c'è un detenuto dell'Appia, non so quando ce lo avete portato se stanotte o se ieri. È detenuto in cella e all'ospedale non può andare per fatti suoi». Perentoria la risposta di Nicolardi: «È da oggi pomeriggio che stiamo sbattendo con questo qua».

Spunta una frase choc nei nuovi atti istruttori depositati oggi dai pm per le nuove indagini sulla morte di Stefano Cucchi. «