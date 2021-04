Stefano Barilli, il giallo del cadavere senza testa trovato nel Po: la risposta nella sim del telefono

Sembra sempre più certa l'ipotesi che il cadavere trovato senza testa nel Po possa essere quello di Stefano Barilli, il 23enne di Piacenza di scomparso nel febbraio scorso. In giornata dovrebbero arrivare i risultati del test del DNA e dell'autopsia che potrebbero portare le risposte attese. Anche se la svolta potrebbe essere nella sua sim del telefono.

Il cadavere, trovato privo di testa, ha suscitato molti dubbi e interrogativi. Non si esclude nessuna ipotesi, come quella del suicidio dichiarata da lui stesso in un bigliettino, ma si crede anche alla presenza di una setta che giustificherebbe di fatto la decapitazione del corpo. La chiave di volta del giallo potrebbe essere nelle memorie del telefonino e del computer che Stefano ha cancellato prima di far perdere le proprie tracce e in una scheda Sim, che al momento sembra irreperibile.

Prima di scomparire il ragazzo avrebbe cancellato ogni traccia di lui sul web, chiuso conti e oscurato i social. Tracciare i suoi ultimi movimenti e capire le persone con cui è entrato in contatto potrebbe essere utile per ricostruire la vicenda e fare luce sul caso.

