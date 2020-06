Stefano Barigelli nuovo direttore della Gazzetta dello Sport: prende il posto di Andrea Monti

Cambio alla direzione della Gazzetta dello Sport. Da lunedì 22 giugno, il più importante e venduto quotidiano sportivo italiano avrà un nuovo direttore. Dopo oltre 10 anni, infatti, Andrea Monti, lascia la direzione a Stefano Barigelli, che dal 2 aprile 2018 lo affiancava con il ruolo di condirettore. Barigelli, una lunga carriera nel Messaggero dove è stato anche vicedirettore, firmerà il giornale in edicola lunedì 22, mentre Andrea Monti diventerà il responsabile della comunicazione dell'Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026.



Il commento di Cairo. «Sono grato ad Andrea Monti per la passione e la competenza con cui ha guidato in questi dieci anni La Gazzetta dello Sport, accrescendone la leadership e arricchendola di nuove iniziative, e gli auguro la massima soddisfazione nel nuovo prestigioso incarico istituzionale che lo attende - dice il presidente e amministratore delegato di Rcs Urbano Cairo - La Gazzetta dello Sport passa ora sotto la guida di Stefano Barigelli, che in questi due anni ha sviluppato una profonda conoscenza del giornale e che sono certo saprà condurlo verso nuovi traguardi. Auguro buon lavoro a lui e a tutta la redazione».

